Quattro nuove leggende sono pronte a fare il loro ingresso nella Hall of Fame dell'Inter , l'istituzione nata nel 2018 che ha il compito di raccogliere, custodire, diffondere e valorizzare il patrimonio sportivo e la memoria dei giocatori che hanno indossato la maglia nerazzurra. I tifosi da oggi avranno l'opportunità di scegliere un calciatore per ruolo, aggiungendo altri idoli ai 16 già presenti (clicca qui per votare).

I CANDIDATI

Sono 143 i possibili candidati all'edizione 2022 dell'Inter Hall of Fame. Si sceglierà tra 9 portieri, 47 difensori, 56 centrocampisti, 31 attaccanti. I criteri che permettono ai giocatori del passato nerazzurro di essere candidabili per la Hall of Fame sono: aver collezionato almeno 60 presenze in gare ufficiali con l'Inter; aver vinto almeno un titolo con l'Inter; aver terminato l'attività agonistica da almeno 3 anni o aver terminato l'attività agonistica e conquistato il Triplete 2010.

COME SI VOTA

Il sito ufficiale nerazzurro, a questo link, è il luogo in cui i tifosi nerazzurri potranno votare: lo potranno fare fino al 30 novembre e il voto potrà essere espresso ogni 3 giorni. Al voto partecipano tutti i calciatori e calciatrici delle squadre nerazzurre, i dipendenti del club, gli Hall of Famer, i rappresentanti dei più importanti media nazionali e internazionali e i possessori dei Fan Token $INTER.

IL PREMIO SPECIALE

Come tutti gli anni, verrà inoltre assegnato anche un Premio Speciale, che dalla scorsa edizione viene assegnato tramite un sondaggio che sarà in un secondo momento disponibile sulla piattaforma di Socios.com.