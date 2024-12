Prima del derby contro il Manchester United, il tecnico del Manchester City Pep Guardiola ha rilasciato un'intervista a Sky Sports UK nella quale ha sottolineato tutte le difficoltà causate dal susseguirsi di impegni in un calendario sempre più ingolfato: "A Torino contro la Juventus avevamo quattro giocatori del vivaio, quindi possiamo vedere la realtà. Nella prossima partita sarà la stessa cosa e nell'ultimo mese è stato così. Puoi sopravvivere per alcune partite ma lo facciamo da oltre un mese con giocatori con molti minuti nelle gambe. Non è perché non lo vogliono, è per via del calendario, del programma. Andremo a giocare la Coppa del Mondo per club a Orlando la prossima estate e poi dovremo iniziare la Premier League tre settimane dopo. È impossibile".

Il calcio, secondo Guardiola, sta diventando insostenibile: "Però lo spettacolo andrà avanti. Quando Rodri non gioca, subentra un altro giocatore. La Premier League difende i propri affari, quindi io difendo i miei. I miei affari sono i miei giocatori. Il mio successo sono i miei giocatori e voglio proteggerli".