Romelu Lukaku, il grande ritorno. Dopo il lunghissimo stop, inframezzato da due spezzoni con Plzen e Samp, Big Rom oggi si rivedrà in panchina in Belgio-Marocco (ore 14 italiane). Il centravanti freme, Martinez frena ("Non sarà titolare, al massimo può entrare"), l'Inter vigila. "L’infortunio al bicipite femorale è roba per l’archivio, ormai. Lukaku sta bene al punto di anticipare i programmi iniziali, che prevedevano la sua disponibilità solo per l’ultima partita del girone, quella contro la Croazia. Romelu c’è già", sottolinea la Gazzetta dello Sport.