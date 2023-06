Tornato in campo ieri con la sua Germania, dopo un periodo lontani, Robin Gosens non è riuscito a trovare la vittoria con la sua Federazione nell'amichevole contro la Polonia. A fine partita l'esterno nerazzurro ha così commentato il risultato ottenuto ai canali ufficiali della nazionale tedesca: "Abbiamo giocato un buon secondo tempo, abbiamo creato un sacco di occasioni, bisogna solo premiarsi col gol a volte. Questo è quello che ci manca per portare finalmente a casa le vittorie. Dobbiamo costruire sul secondo tempo".

