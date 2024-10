Sono tre i giocatori di Serie A squalificati dal Giudice sportivo per le decima giornata di Serie A: si tratta di Makoumbou (Cagliari), Hermoso (Roma) e Bondo (Monza), tutti bloccati per un turno. In ottica nerazzurra, invece, è da segnalare la seconda sanzione per Benjamin Pavard e Denzel Dumfries, entrambi ammoniti nella sfida di ieri contro la Juventus.

