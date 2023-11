A seguito delle decisioni del Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la tredicesima giornata di Serie A, entrano nella lista dei diffidati Bellanova (Torino), Berardi (Sassuolo), Cambiaso (Juventus), Dorgu (Lecce), Duda (Hellas Verona), Ferreira (Udinese), Gyasi (Empoli), Linetty (Torino) e Maggiore (Salernitana). Squalificato per due giornate l'allenatore in seconda della Roma, Salvatore Foti "per avere, al 41° del secondo tempo, contestato una decisione arbitrale rivolgendo al Direttore di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale'.

In chiave Inter, da segnalare solo la prima sanzione per Juan Cuadrado, ammonito nel match dell'ex contro la Juve di domenica sera.