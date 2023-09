Multe sia per l'Inter che per il Milan dopo l'ultimo Derby di Milano, vinto 5-1 dai nerazzurri. L'ha deciso il Giudice sportivo che punisce i rossoneri con un'ammenda di 5mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel settore occupato dai sostenitori della squadra avversaria, due bottigliette d'acqua", mentre i nerazzurri incassano la multa di 4mila euro "per avere suoi sostenitori, nel corso della gara, lanciato nel recinto di giuoco due bottigliette d'acqua e un indumento che attingeva la testa di un calciatore della squadra avversaria".

Squalifica per una giornata a Baschirotto (Lecce), Caldirola (Monza) e Wieteska (Cagliari). In ottica nerazzurra, invece, sono da segnalare la prima sanzione per Hakan Calhanoglu e Davide Frattesi.