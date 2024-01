Sono tredici i giocatori squalificati per un turno dal Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, dopo la 20esima giornata di Serie A che si è chiusa ieri sera con il 3-0 imposto dalla Juve al Sassuolo. Tra questi anche Hakan Calhanoglu, che non potrà giocare la gara di campionato con la Fiorentina, al rientro in Italia dopo l'impegno di Supercoppa italiana in Arabia Saudita. Stop pure per Duda, Birindelli, Cajuste, Cancellieri, Coppola Cristante, Mancini, De Winter, Immobile, Zaccagni, Kvaratskhelia e Posch.

Per quanto riguarda gli allenatori, salteranno il prossimo turno Raffaele Palladino, espulso in Monza-Inter per aver contestato in modo irrispettoso l'operato arbitrale, e Filippo Inzaghi, ammonito da diffidato durante Napoli-Salernitana.

Da segnalare, infine, in chiave Inter anche la multa comminata alla società "per avere suoi sostenitori, al 12° del primo tempo, lanciato nel recinto di giuoco un fumogeno".

