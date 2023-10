Il Decreto Crescita resterà valido per il mondo del calcio italiano, ma a 'tempo determinato'. Almeno secondo a quanto risulta a Marco Bellinazzo, giornalista de Il Sole 24, che riguardo alla questione sulla quale si è fatta molta confusione nelle ultime ore si è espresso così sul suo profilo ufficiale di X: "Decreto Crescita per i calciatori: c'è grande fermento intorno all'agevolazione. L'orientamento che sta emergendo è di conservarla per il 2023, inclusi i contratti estivi (facendo leva su residenza anagrafica), ma di abolirla completamente dal gennaio 2024".

— Marco Bellinazzo (@MarcoBellinazzo) October 20, 2023

