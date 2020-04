Zhang, Marotta e Conte hanno le idee chiare: confermare in blocco la base della rosa attuale e inserire ritocchi che facciano fare il salto di qualità. Secondo la Gazzetta dello Sport, quindi, tra i confermatissimi c'è anche Lautaro Martinez, ufficialmente dichiarato incedibile a meno di offerte fuori mercato: in poche parole, El Toro non lascia Milano per meno di 111 milioni, la cifra della clausola rescissoria valida dal 1° al 15 luglio per l'estero.

La rosea riferisce dell'orgoglio di Conte per la crescita dell'argentino: un anno fa si parlava in altri termini di Lautaro, e c'era chi gli dava del "sopravvalutato". Oggi è tutto diverso, sia in campo che a livello di valore economico. "I grandi club non cedono i migliori, a meno che non arrivino offerte che consentano un ulteriore salto di qualità: ecco la strada che Marotta e i suoi intendono percorrere, a maggior ragione in un momento in cui gireranno pochi contanti sul fronte della campagna acquisti", si legge.