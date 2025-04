Intervistato dai cronisti a margine dell'evento 'Inside the Sport', organizzato dall'USSI a Coverciano, Gian Piero Gasperini, tecnico dell'Atalanta, si è espresso anche sull'imminente semifinale di Champions League tra Inter e Barcellona, un doppio confronto nel quale - secondo Gasp - i campioni d'Italia partiranno con i favori del pronostico: "Sarà una partita straordinaria - le sue parole -. Noi abbiamo affrontato il Barcellona facendo 2-2 (nella League Phase, ndr). E' una squadra di giovani meravigliosa, la loro cantera è incredibile. Non giocano al Camp Nou, l'Olimpico è un po' meno caldo. L'Inter ha tutte le armi per raggiungere la finale, secondo me ha qualcosa in più. Poi nelle partite e nel calcio va dimostrato in campo".

