Andrea Ranocchia alla fine ha scelto di dire addio al calcio, rinunciando allo stipendio con il Monza e ponendo fine alla sua carriera prima del previsto. "Ranocchia è una persona stupenda, l'hanno sempre detto i suoi allenatori e i suoi compagni - le parole dell'ad del Monza, Adriano Galliani, a TMW -. Sono pochi i calciatori che rinunciano al denaro. Lui l'ha fatto. E' una scelta sua, personale, non sollecitata da noi. E' stato lui a volerlo. Chapeau, grande uomo, grande giocatore. Per lui le porte del Monza saranno sempre aperte se vorrà intraprendere una carriera da allenatore. Non è stata né pensata né sollecitata da noi, è stata una decisione tutta sua".