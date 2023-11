Episodio negativo ieri allo stadio Zini di Cremona che ha visto 'co-protagonista' Massimiliano Irrati, addetto VAR della partita di questa sera tra Juventus e Inter. Durante la gara tra Cremonese e Lecco di ieri pomeriggio, infatti, alla formazione di Emiliano Bonazzoli è stato negato un rigore apparso ai più decisamente netto per un tocco evidente col braccio da parte di Valentin Antov, non visto dall'arbitro Andrea Camplone che non è stato nemmeno richiamato dalla sala VAR, dove insieme a Gianpiero Miele che era il titolare c'era anche Irrati, in qualità di assistente.

Un errore che ha scatenato le ire logiche dei blucelesti, sintetizzate dalle parole del direttore sportivo Angelo Maiolo: "Ho visto una mano netta. L’arbitro ha detto che aveva il braccio attaccato al corpo, ma non è così si vede bene dalle immagini. Noi protestiamo poco e accettiamo tutte le decisioni ma è giusto questa volta intervenire. Se dovessi dire quello che penso mi punirebbero con quattro anni di squalifica". Anche se ieri era presente in qualità di 'spalla' di Miele, per Irrati non è sicuramente il miglior preambolo per arrivare ad una sfida che da sempre non sfugge a polemiche sugli arbitraggi...