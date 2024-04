Davide Frattesi, grande protagonista della serata del Bluenergy Stadium col gol in pieno recupero che è valso la vittoria, parla ai microfoni di Sky Sport commentando dal campo l’esito dell’incontro: “Festa per lo Scudetto? No, semplice euforia per la vittoria. Andiamo avanti così e andiamo a prendercelo”.

Dopo Verona, un altro urlo grosso.

“È stato bellissimo farlo a San Siro, ma anche qui con tanti interisti è stato bello”.

Questa vittoria rappresenta il grande passo nel cambiare le partite?

“Sì, all’intervallo di Roma-Inter già ci eravamo detti che avremmo avuto le nostre chance e così è stato. Non si può essere sempre al 100%, l’importante è vincere anche queste partite sporche”.

Cosa significano questi gol per te?

“Siamo importanti anche noi che giochiamo di meno. Ci impegniamo sempre in settimana, siamo un bel gruppo. È una bella soddisfazione per me, meriti a noi e anche al mister. Anche chi gioca poco è sempre considerato”.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!