Il centrocampista dell’Inter Davide Frattesi presenta così ai microfoni di Inter TV la sfida di stasera a San Siro contro il Torino: “Stasera affrontiamo un’ottima squadra, l’ho paragonato al Bologna dell’anno scorso perché sono molto organizzati. Dobbiamo mettere in campo tutto per portare a casa la vittoria perché sarà molto difficile. Quest’anno ho più fiducia, sto continuando a lavorare come l’anno scorso ma il lavoro non è assolutamente finito.

Milinkovic-Savic?

“È un mio grande amico, è un grande portiere che ha fatto tantissime grandi parate nella sua carriera. Speriamo però di segnargli”.