Male tutta la difesa della Francia, Benjamin Pavard un po' di più. Sono impietosi i giudizi della stampa e dei tifosi transalpini dopo la prestazione del nuovo giocatore dell'Inter contro la Germania. Le Figaro, nelle pagelle post-partita, gli appioppa un voto 3 con questa motivazione: "La difesa ha generalmente preso il comando in questo inizio catastrofico per i Blues. Il nuovo giocatore dell'Inter, un po' più degli altri... Pavard, che in questa partita non è mai riuscito ad emegere si è mostrato poco in forma, non ha segnato un punto a suo favore nel duello con Jules Koundé che lo ha rimpazzato al minuto 65". Bocciatura anche dai lettori de L'Equipe il cui voto medio è stato di 3,3, superiore solo a quello di Jean-Claire Todibo con 3,1.

