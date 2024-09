Conferenza stampa anche per Didier Deschamps, ct della Nazionale francese, che in vista della sfida di venerdì sera a Parigi contro l'Italia parla così della Nazionale azzurra: "L'Italia è una squadra con assenze significative dai tempi dell'Euro. L'eliminazione prematura che hanno vissuto ha inevitabilmente portato il loro allenatore a riflettere. L'Italia resta un gruppo con qualità individuali, una delle migliori nazioni europee. Rispetto al titolo del 2021 c’è un divario significativo nei risultati".

Sarà l'occasione per vedere Kylian Mbappé in posizione di punta centrale? "Era già in questa posizione agli Europei, anche se non fisso... Olivier Giroud non c'è più perché si è fermato, con tutto ciò che di buono poteva fare. Marcus Thuram non era al suo meglio in Germania mentre Randal Kolo Muani quando l'ho utilizzato ha fatto le cose bene, anche se non è titolare con il suo club. Abbiamo profili e materiali diversi in questa posizione, Kylian è più avanti nella sua esperienza".

