Primo incontro tra Samir Handanovic e André Onana. Oggi, ad Appiano Gentile, il presente e il futuro della porta nerazzurra si sono ritrovati per la prima volta dinanzi per svolgere l'allenamento nel primo giorno di ritiro. Come spiegato da Inzaghi ieri in conferenza, lo sloveno e capitano partirà titolare, ma il camerunese avrà le sue occasioni per mettersi in mostra.