Giornata di Media Open Day per l'Inter, attesa sabato 31 dalla finale di Champions League contro il PSG. Fuori da Appiano Gentile ci sono anche i tifosi che vogliono far sentire la loro vicinanza alla squadra, mandando dei messaggi attraverso i classici striscioni: "Mister e ragazzi, un grazie è poco per questi anni pieni di emozioni! Avete grandi valori oltre ai cog*****" si legge in uno di questi, catturato dai nostri inviati.

