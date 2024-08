Valentin Carboni è pronto a cominciare la sua nuova avventura in Ligue 1. Il fantasista argentino, che questa mattina dopo aver firmato il rinnovo con l'Inter si è detto "pronto" per il nuovo passo della sua carriera (RILEGGI QUI), è sbarcato a Marsiglia, come testimoniato dagli scatti dei colleghi francesi di Footmercato.

Nelle prossime ore il classe 2005 si sottoporrà ai classici test medici di rito che anticiperanno la firma sul nuovo contratto con l'OM: i transalpini verseranno un milione di euro nelle casse dell'Inter per l'onero del prestito, con un diritto di riscatto a 35 milioni (ai quali se ne aggiungono altri 4 di bonus). La recompra nerazzurra sarà invece di 40 milioni.

