Dopo una visita lampo in sede Inter, Valentin Carboni ha lasciato da pochi minuti fa la sede di Viale della Liberazione, dove l'attaccante argentino prossimo a vestire la maglia del Marsiglia ha firmato il prolungamento di contratto con il club nerazzurro. Rinnovo che dà praticamente il via al trasferimento in Provenza, dove il classe 2003 andrà in prestito con diritto di riscatto e controriscatto in favore dell'Inter. All'uscita dal The Corner in compagnia del suo agente, Beppe Riso, l'attaccante ha brevemente risposto ad un paio di domande poste dai giornalisti presenti. Di seguito le immagini e le dichiarazioni raccolte dal nostro inviato.

Pronto ad iniziare questa nuova avventura?

"Sì, sì. Sono pronto".

Ti sei prefissato degli obiettivi al Marsiglia?

"No, solo di cercare di fare il meglio possibile".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!