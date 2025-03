Carlo Festa, giornalista del Sole 24 Ore esperto di economia e finanza, giudica in maniera molto negativa l'esperienza delle proprietà americane in Serie A, facendo però un'eccezione per quel che riguarda l'Inter e non solo.

"Le proprietà americane ad oggi sono state fallimentari nella Serie A - scrive Festa su X - Una logica diversa di sport e troppe alchimie finanziarie. Si sono dimostrate vincenti solo quando hanno delegato a manager italiani di emanazione calcistica e non finanziaria: vedi Maldini e ora Marotta".

A proposito delle strategie di Redbird e Oaktree, in seguito, Festa ha aggiunto: "Quello che si dice in ambienti finanziari è che sarà prima Cardinale a vendere il Milan e dopo Oaktree a cedere l'Inter".