Buone notizie da Appiano Gentile. Questa mattina - secondo quanto appurato da FcInterNews.it - chi ha giocato contro il Parma ha svolto il consueto lavoro di scarico: tra i giocatori anche Alessandro Bastoni, che sta bene dopo la sostituzione preventiva contro i ducali. Francesco Acerbi ha svolto un personalizzato, domani dovrebbe fare metà con la squadra e se tutto va bene potrebbe essere in gruppo per Leverkusen. Terapie per Benjamin Pavard.

