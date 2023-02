La crescita di Giovanni Fabbian in Serie B ha stupito tutti. A parlarne a gianlucadimarzio.com è Claudio Ottoni , allenatore dell' Under 15 del Padova quando il centrocampista vinse il campionato di categoria nel 2017. "Sinceramente credo nessuno si aspettasse che potesse affrontare così giovane un campionato difficile come la Serie B, in una piazza così importante come Reggio Calabria , anche se conosco le sue qualità. Si sta mettendo in mostra ed è giustamente sulla bocca di tutti per quello che sta facendo - dice - Di Giovanni conservo un ottimo ricordo perché indipendentemente dal giocatore è sempre stato un ragazzo fantastico. È sempre rimasto un ragazzo umile e credo che questo sia dovuto anche alla sua bellissima famiglia che ho avuto modo di conoscere”.

Per il futuro, dice Ottoni, “mi auguro che torni a Milano ma non per fare la comparsa. É un ragazzo del 2003 e deve giocare, qui in Italia non abbiamo tanta voglia di far giocare i giovani in piazze importanti come quella nerazzurra, mi auguro che la società punti su di lui e lo inserisca tra i titolari perché ha tutte le qualità e non ha nessuna paura. Non ci sono paragoni rispetto agli altri".

