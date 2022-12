Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 di proprietà dell'Inter e in prestito alla Reggina, si è concesso ai microfoni di Sky Sport dopo il gol e l'assist realizzati oggi in campionato contro il Brescia.

"Cinque gol in campionato? Sono importanti, come tutti gli altri segnati dai miei compagni. Per noi era fondamentale vincere per avvicinarci al meglio alla sfida di giovedì contro il Frosinone - le sue parole -. Il gioco di Inzaghi mi aiuta perché le mezzali si inseriscono e fanno quasi da prima punta, è una cosa mi sta aiutando molto".