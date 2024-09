Lo Spezia si coccola Francesco Pio Esposito. L'attaccante arrivato per il secondo anno consecutivo in prestito dall'Inter è ormai un vero e proprio beniamino in casa bianconera, specie dopo aver castigato due volte gli eterni rivali della Carrarese nel derby. Operazione soddisfacente per il club ligure non solo dal punto di vista tecnico: come ricorda Il Secolo XIX, infatti, già l'anno scorso lo Spezia ha incassato 500.000 € come premio di valorizzazione dopo riscatto e controriscatto.

In più, in questa annata i bonus sono più diversificati e legati alle presenze, ai gol e agli assist realizzati dal ragazzo di Castellammare. Bonus che vengono conteggiati ad ogni blocco determinato di cinque partite. Se Esposito, quindi, dovesse giocare 30/35 partite stagionali e raggiungere la doppia cifra in fatto di gol l’Inter verserebbe più della scorsa stagione nelle casse degli Aquilotti, garantendo loro la copertura dell’ingaggio pari a 300.000 € annui e una plusvalenza. Oltretutto, i nerazzurri sono al lavoro per il prolungamento del proprio gioiellino.

