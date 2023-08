Sebastiano Esposito ha firmato il nuovo contratto con la Sampdoria. L'attaccante nerazzurro ha dunque scelto i blucerchiati per rilanciarsi dopo la positiva stagione in B con il Bari. A dar notizia dell'avvenuta firma è gianlucadimarzio.com. La formula è prestito con diritto di riscatto che diventa obbligo a 7 milioni di euro in caso di promozione.