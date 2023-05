Intervinato ai microfoni di Sky dopo il pareggio per 1-1 in casa del Verona, il tecnico dell'Empoli Paolo Zanetti si è soffermato sul futuro di Guglielmo Vicario, portiere entrato nei radar dell'Inter come prima scelta nell'eventualità di un addio di Onana: "Penso proprio che non resterà. Credo che dopo le due stagioni che ha fatto si meriti di andare in una big. Gli auguro di andare in un calcio di altissimo livello, ovvero dove merita di stare, e non solo perché è forte in campo".