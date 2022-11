Intervenuto in conferenza stampa al termine di Napoli-Empoli, Paolo Zanetti si è soffermato a parlare di Matrian Satriano, attaccante di proprietà dell'Inter in prestito alla squadra toscana. "Gli manca solo il gol, ma sta facendo molto bene - le sue parole -. Sta facendo esperienza, è un punto di forza per noi che deve crescere. Ha tutto per diventare un giocatore importante".