Quale sarà il futuro di Gugliemo Vicario? A rispondere sul futuro del portiere, corteggiato anche dall'Inter per l'eventuale dopo-Onana, ci pensa il presidente dell'Empoli Fabrizio Corsi, intervenuto oggi sulle frequenze di Lady Radio: "Ci sono delle squadre interessate che hanno fatto domanda, un paio dall'estero e con una c'è un discorso piuttosto avviato. Anche stamani mi ha chiamato una grande società italiana sapendo tutto, anche più di me. E mi ha detto che potrebbero cedere il loro portiere all'estero e sarebbero interessati a Vicario. Per me conta anche l'amicizia e da vari mesi mi ha manifestato il suo interesse".

E la Fiorentina?

"Con noi non ha parlato. È possibile abbiano parlato con l'agente ma io non ho notizie in merito".

Ma cambia la valutazione tra Serie A e Premier?

"In realtà non è così perché io non ho accettato un'offerta di un club di Premier. Il valore lo fanno tanti fattori. In Italia ci farebbe gioco fare un po' di concorrenza all'Inghilterra e ho la sensazione che ora stia anche un po' succedendo. Siamo al primo giro di portieri, con quello dell'Everton (Pickford, ndr) che sta passando per 45 milioni o quello del Brentford per cifre simili. E Vicario, perdonatemi, ma è superiore. Poteva essere anche un portiere da Juve".

I rapporti tra Empoli e Fiorentina come sono?

"Per me è un tesoro avere un ottimo rapporto con i giornalisti fiorentini. Mi dispiace che valutiate negativi i rapporti tra club ma non mi pongo neanche tanto il problema. Io sono 10 anni che vendo giocatori al Napoli... Sul piano personale i rapporti sono sereni e amichevoli, se si tratta di mangiare la bistecca lo abbiamo fatto. Però evidentemente i giocatori dell'Empoli non interessano".

Ma l'anno scorso la Fiorentina ci aveva provato per Vicario?

"Noi lo riscattammo per rivenderlo, pagandolo anche molto per le nostre casse. E pensavamo che la Fiorentina fosse una delle società interessate così come il Napoli e l'Inter. Per noi è motivo d'orgoglio che sia nel mirino di squadre importanti. Vicario è anche una persona speciale, non solo un calciatore. Io di donne non me ne intendo ma di uomini un po' di più. Mi colpisce: ieri è tornato dalla Nazionale ed è venuto a regalarmi la maglia. Ha la maturità e l'equilibrio di un cinquantenne. Sembra una macchina da guerra se pensiamo all'atleta".

