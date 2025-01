È Lautaro Martinez il Man of the match di Sparta Praga-Inter, gara valida per la settima giornata della fase campionato di Champions League vinta dalla squadra di Simone Inzaghi grazie alla rete, per l'appunto, del capitano nerazzurro.

L'argentino, reduce da un periodo di appannamento, è tornato al gol con la continuità che lo aveva contraddistinto nella passata stagione, annata più che fausta per il Toro di Bahia Blanca, trovando la rete anche a Praga. Un gol quello segnato all'Epet ARENA fondamentale quello sottoscritto dal dieci di Inzaghi che consegna ai compagni tre pesantissimi punti per questa prima parte di cammino europeo dei nerazzurri che si concluderà con l'ultimo appuntamento in programma con il Monaco a San Siro. Non poteva che essere dunque Lautaro l'uomo partita del match, premio che l'Inter celebra sui social.

