Ieri sera, nella festa del gol nerazzurro allo stadio Bentegodi, Edin Dzeko ha messo a referto il suo nome per due volte nel tabellino marcatori di Verona-Inter 0-6 interrompendo un digiuno che durava addirittura dalla finale di Supercoppa italiana a Riad dello scorso 18 gennaio. Con questa doppietta, il bosniaco ha portato il conto delle reti segnate in carriera a 400: "Non servono parole", ha scritto l'ex Roma su Instagram nel celebrare il suo record personale.