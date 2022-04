Il giorno dopo il tonfo di Bologna è tempo delle riflessioni in casa Inter. Il gruppo nerazzurro, come testimoniano le parole che stanno uscendo via via dallo spogliatoio, non ha perso le speranze scudetto dopo il clamoroso passo falso di ieri sera, ma anzi è determinato a reagire immediatamente. Sostanzialmente il discorso fatto da Edin Dzeko su Instagram, attraverso una citazione: "La nostra più grande gloria non sta nel non cadere mai, ma nel rialzarci ogni volta che cadiamo... Il successo non è definitivo, il fallimento non è fatale: è il coraggio di continuare che conta!", il messaggio del centravanti bosniaco corredato, non a caso, dalla foto dell'esultanza della squadra di Inzaghi dopo un gol segnato all'Udinese, prossima avversaria in campionato. "Assolutamente sì, forza Inter", ha risposto Steven Zhang, presidente della Beneamata.