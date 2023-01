"Paura a San Siro per il mio cambio? Ci sta (ride, ndr). Il campo era un po' pesante, ero stanco con i crampi, ma sono contento". Così Edin Dzeko a DAZN al termine del match di San Siro deciso proprio da un suo gol. "Come l'abbiamo preparata? Si giocava per i 3 punti, specie con una squadra che finora aveva giocato un calcio strepitoso. Sapevamo del loro palleggio, ma non avremmo dovuto perdere lucidità e abbiamo meritato di vincere considerando le 3-4 occasioni chiare, specialmente nel primo tempo".

Qual è il tuo segreto?

"Lavorare sempre, senza lavoro non si va da nessuna parte. So che ho 36 anni, ma voglio giocare ad alti livelli e so che ci posso riuscire".