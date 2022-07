Prima foto di Dybala in (quasi) giallorosso che circola in rete. Dopo il sì pronunciato nella notte, la Joya è arrivata in Portogallo, in compagnia di Tiago Pinto come mostra la foto resa pubblica da Gianlucadimarzio.com. L'argentino, ricordiamo, in attesa dell'Inter fino a qualche ora fa ha scelto di porre fine all'estenuante situazione di stallo e ha pronunciato il suo sì a José Mourinho. L'ex Juve effettuerà a breve le visite mediche prima di volare nella capitale, dove comincerà la sua nuova avventura professionale. "Sono molto felice", le primissime dichiarazioni del centravanti, appena atterrato a Faro, intercettato dai colleghi di LaRoma24.it ai quali si è limitato a rispondere un semplice "poi ne parleremo" in riferimento al numero di maglia che indosserà all'ombra del Colosseo.