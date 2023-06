Orgoglio. È questa la parola chiave del messaggio pubblicato su Instagram da Denzel Dumfries due giorni dopo l'amara sconfitta in finale di Champions League contro il Manchester City. Il terzino olandese non nasconde che "è difficile descrivere cosa mi passa per la testa - si legge nel post -. Ma la sensazione più grande che rimane è: ORGOGLIO. Sulla squadra, che abbiamo lottato per il club, i colori e la città. Si vince e si perde insieme ma sempre Forza Inter!".

ACQUISTA LA SPECIALE MAGLIA CELEBRATIVA PER LA FINALE