Denzel Dumfries attualmente è uno dei giocatori più in forma dell'Inter. E il suo ritorno in campo dopo l'infortunio di Bergamo, coinciso con il doppio confronto con il Barcellona in semifinale di Champions League, è stato determinante per la qualificazione alla finale. L'olandese stesso ne parla nell'ultimo episodio di 'Team Talks': "Tornare dopo lo stop e riuscire a segnare due gol è stato incredibile. È una sensazione difficile da spiegare: ti passa davanti tutto il lavoro, la fatica, il desiderio di essere di nuovo lì. Ma soprattutto, senti il supporto della squadra: i miei compagni mi hanno fatto capire di aver bisogno di me. È grazie a loro che sono riuscito a esprimermi al meglio, dando il mio contributo con gol e assist. Sono davvero felice per il risultato, e ora ci attende la finale, che speriamo possa essere il momento migliore".