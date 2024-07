Vittoria per 2-1 contro la Turchia dell'amico Calhanoglu, arrivata dopo un "brutto primo tempo nostro. Abbiamo sofferto contro un'ottima squadra. Abbiamo perso tanti palloni, tante seconde palle. Ma nella ripresa abbiamo fatto bene, con tanta intensità", dice Denzel Dumfries a Sky Sport, nell'immediato post gara, dove spiega in cosa la sua Olanda avrebbe potuto fare meglio prima di ammettere sincera soddisfazione per il risultato ottenuto.

"Non abbiamo mollato di un centimetro - ha poi aggiunto l'esterno dell'Inter -. E alla fine abbiamo superato il turno, questo è l'importante. Nell'intervallo ci siamo detti che dovevamo fare meglio, avevamo una grande occasione e stava a noi coglierla. Siamo molto orgogliosi della reazione che abbiamo avuti nel secondo tempo. Lo sapevamo prima del torneo, credevamo e crediamo nel nostro percorso e l'uno nell'altro. Abbiamo tanta fiducia e grandi qualità. In semifinale dovremo fare meglio, analizzeremo cosa non ha funzionato. Ma sono orgoglioso della prestazione fatta nella ripresa e questo è l'importante".

