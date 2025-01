"Contento per il gol, ma soprattutto per la vittoria. Sono felice per aver dato il contributo alla vittoria del gruppo", ha detto Denzel Dumfries nell'immediato post partita a Sportmediaset, dove l'uomo che ha sottoscritto la vittoria per la squadra di Inzaghi si è presentato ai microfoni in compagnia di Alessandro Bastoni con il quale ha commentato il risultato ottenuto contro l'Atalanta, proiettandosi anche alla finale di lunedì prossimo.

È tornata la vera Inter?

"Sì, penso che giochiamo davvero bene. Siamo sulla buona strada, dobbiamo continuare così. Ma dobbiamo pensare partita per partita”.

Chi preferisci incontrare in finale tra Juventus e Milan?

"Non ho preferenze, perché ogni partita è difficile. Siamo concentrati sulla nostra squadra, domani scopriremo chi sarà il nostro avversario".

