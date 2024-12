Era il 18 dicembre 2022 e Lionel Messi sollevava la terza Coppa del Mondo della storia dell'Argentina sotto il cielo di Lusail. La Scaloneta conquistava un altro titolo, non uno a caso ma 'Il titolo' per antonomasia, un Trofeo che nella terra del Pibe de oro non si festeggiava proprio da quel famoso Messico 1986, passato alla storia come il Mondiale di Maradona, o per dirla tutta, il Mondiale della 'mano' di Maradona. Dopo 36 anni la Coppa del Mondo torna in Argentina al termine di un percorso che ha visto festeggiare anche il capitano dell'Inter, Lautaro Martinez, grande escluso dall'undici iniziale in finale contro la Francia, ma importantissimo in alcuni snodi fondamentali del cammino dell'Albiceleste.

In occasione del secondo anniversario della 'tercera', il Toro di Bahia Blanca ha ricordato la storica e indimenticabile cavalcata di Qatar 2022 che li ha portati sul tetto del Mondo: "Dos años (due anni, ndr)" scrive Lauti a corredo di due foto che lo ritraggono mentre bacia la Coppa.

