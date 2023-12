"Dopo una lunga corsa siamo arrivati in tempo per il sorteggio". L'aveva detto con un sorriso beffardo Javier Zanetti, quando intercettato da Sky Sport dopo l'accoppiamento con l'Atletico Madrid. E in effetti, come si vede in un video raccolto dai colleghi di Sportmediaset, il vice presidente nerazzurro è stato protagonista di una curiosa disavventura: dopo un battibecco con gli addetti alla sicurezza che all'inizio non volevano farlo entrare (non si capisce per quale motivo), alla fine l'ex capitano dell'Inter è comunque riuscito a fare tappa nella sala sorteggi di Nyon, dove la squadra di Inzaghi ha pescato l'Atletico dell'ex Simeone.

