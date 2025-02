Dinamo Zagabria in campo in questi minuti per la 23esima giornata del campionato croato, nel match interno del Maksimir contro il Gorica. L'ottima notizia per Fabio Cannavaro, tecnico dei Modri, è il ritorno tra i disponibili di Petar Sucic: il centrocampista che ad inizio settimana ha svolto le visite mediche per conto dell'Inter ha infatti pienamente recuperato dall'infortunio al metatarso che lo ha tenuto fuori per tre mesi ed è in panchina.

È un cerchio interessante quello che si è chiuso per il ragazzo del 2003, visto che la sua ultima apparizione prima dell'infortunio era stata proprio contro il Gorica. Rimane ora da capire in che forma sarà dopo la guarigione e se avrà la possibilità di scendere in campo.

