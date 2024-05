Il giorno dei saluti è arrivato. L'Inter ha cambiato proprietà, passando dal gruppo Suning a Oaktree. Commovente post social di Federico Dimarco che ringrazia Steven Zhang su Instagram: "Grazie Steven. Non dimenticheró mai quello che hai fatto per me e per i nostri colori. Tutti insieme abbiamo riportato l’Inter dove merita di stare e questo rimarrà per sempre ⭐️⭐️".

