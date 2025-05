"Non sono io che deve spiegare che giocatore sia Hakimi, conosciamo la sua forza, è tra i terzini destri più forti in circolazione. Il PSG affrontato come abbiamo affrontato sia il Barcellona che il Bayern: è una squadra forte, soprattutto singolarmente hanno giocatori che possono risolvere la gara da un momento all'altro". Così Federico Dimarco, parlando a Sky Sport, durante L'Open Media Day dedicato alla finale di Champions League.

"Ero quasi sicuro saremmo tornati in finale dopo le parole dette da Guardiola dopo Istanbul, ma non pensavo così presto - ha aggiunto -. Quest'anno - dopo il percorso fatto - siamo consapevoli di essere una squadra forte. Ma dobbiamo essere umili perché il PSG è altrettanto forte come era il Manchester City. Mi hanno sempre insegnato che dalle grandi sconfitte nascono grandi vittorie: io ragiono così, andrò in campo dando il 120% per questa maglia. Due finali in tre anni non è mai successo nella storia dell'Inter, è qualcosa di unico e speciale".

