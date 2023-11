Grande protagonista della serata col suo clamoroso gol dell’1-0, Federico Dimarco arriva in postazione DAZN a bordocampo per parlare di quanto avvenuto in questo match col Frosinone:

Ma il gol è stato voluto?

“All’inizio ho visto Dumfries, poi ho visto Turati fuori… Meno male che è entrata, se no prendevo tanti di quelli insulti che manco immaginavo”.

Questo è sicuramente il tuo gol più bello?

“Uno dei più belli”.

Di sicuro uno dei più importanti, il Frosinone spingeva e Inzaghi era preoccupato.

“Non sono partito benissimo nemmeno io, l’importante però era vincere e lo abbiamo fatto. Bene così”.

Quanto ci tenevate a sfidare la Juve da primi?

“Tanto, ma il campionato è lungo. Ora ci sono le Nazionali, poi penseremo alla Juve”.

Ma questa è l’Inter più forte dove hai mai giocato, anche come unione?

“Siamo un bel gruppo, siamo forti, possiamo intercambiarci bene. Dobbiamo lavorare bene per raggiungere gli obiettivi. Quali? Questo lo decidete voi…”

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!