Dopo Inzaghi, anche Federico Dimarco si è fermato ai microfoni di Sky Sport per presentare la sfida di domani contro il Lipsia: "Sappiamo di incontrare una squadra forte, terza in campionato. Domani sarà importante portare a casa i tre punti perché ci spingerebbero vicino all'obiettivo" ha detto in prima battuta l'esterno nerazzurro alla tv satellitare, dove poi risponde anche sull'attaccante indicato ad affiancare Lautaro nel match contro i tedeschi, Mehdi Taremi.

Che prestazione dovete fare?

"Dobbiamo fare la nostra partita come sempre: andare in campo facendo vedere di voler portare a casa il risultato. Poi siamo davanti ai nostri tifosi e vogliamo fare una grande partita".

Per la maturità raggiunta in questa stagione, la Champions vi tira fuori il massimo?

"Noi cerchiamo sempre di affrontare le partite nel modo migliore, in Champions come in campionato. Ovviamente la Champions è una delle competizioni più belle da giocare, ma noi diamo il massimo anche in Serie A".

Questa Champions vi può aiutare a risparmiare qualche energia?

"Mah, di energie da risparmiare ce ne sono poche anche perché tutte le partite da affrontare sono tutte difficili, in campionato e in Champions. Domani sarà difficilissima e domenica contro la Fiorentina sarà lo stesso".

A che punto è l'Inter?

"La squadra sta bene, si è visto anche a Verona. Il gruppo sta bene, è sano, ci piace stare insieme e ci divertiamo e questa è la cosa migliore. Tra campionato e Champions abbiamo lasciato qualche punto in Serie A ma siamo a un punto dalla vetta, dobbiamo continuare così".

Taremi domani può avere una nuova occasione. Che giocatore è?

"Un giocatore da area di rigore, lo avevamo già incontrato col Porto. È un attaccante forte e spero che da qui in avanti ci darà, come fatto quando è stato in campo, una mano".

