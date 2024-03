"Ci aspettiamo una gara difficile come ce l’aspettavamo all’andata. Sarà una partita piena di contrasti, col tifo loro che spinge tanto. Dovremo essere bravi a non sbagliare l’approccio" ha detto Federico Dimarco a Prime Video alla vigilia del match di Champions League contro l'Atletico.

Siete in un momento straordinario. Con tutti questi complimenti temete un calo di tensione?

"Quello che stiamo facendo in campionato in Champions League si azzera perché in Champions sono tutte partite a sé e difficili".

Dal punto di vista tattico cosa dobbiamo aspettarci?

"Noi dovremo usare la nostra mentalità che è quella che usiamo in queste partite da inizio stagione. Dovremo giocare come sappiamo fare e cercare di vincere la partita".

