"Casadei è pronto a diventare un nuovo giocatore del Chelsea per 15 milioni più 5 di bonus. Una cessione importante che può portare i nerazzurri a stringere per Manuel Akanji - riferisce Gianluca Di Marzio sul suo sito -. L'Inter, come detto, aspettava infatti la cessione del giovane centrocampista per tentare l'affondo sul difensore. Adesso è pronta l'offerta al Borussia Dortmund: i nerazzurri dovranno aspettare il via libera di Zhang per poter portare avanti il proprio piano per rinforzare la difesa".