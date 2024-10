"Dimarco è uno dei migliori esterni in Europa. Ha una delicatezza del cross straordinaria, complimenti a lui per la crescita avuta in questi anni. Tra Dimarco e Theo Hernandez? Prendo Dimarco tutta la vita". A parlare così è Angelo Di Livio, in un intervento a Tvplay nel quale l'ex calciatore, tra le altre, di Juventus e Fiorentina si mostra sicuro della scelta.