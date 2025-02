Secondo Paolo Di Canio, ieri sera la Juventus ha mostrato la miglior versione di se stessa in stagione nel secondo tempo del derby d'Italia, vinto a spese dell'Inter grazie a un gol, arrivato proprio nella ripresa, di Francisco Conceicao. "Ha fatto bene bene sotto l'aspetto dell'aggressività e anche nei duelli individuali, ho visto un Koopmeiners diverso, per esempio - le parole a Sky Sport dell'ex attaccante -. Quando funziona il resto, anche chi è in difficoltà riesce a rendere. La Juve sembrava un'altra squadra, lontana parente di quella del primo tempo, che era applicata e attenta ma col timore di aggredire l'Inter che la palla te la nasconde. Quando hanno capito che i tre centrocampisti nerazzurri giocavano sulle punte, senza aggredire, sono andati a palleggiare nella metà campo avversaria. La Juve ha meritato per l'espressione tecnico-tattica".

